Casa di riposo Don Cavalletti, è scontro totale: accuse reciproche tra amministratori

Caos sulla situazione debitoria che si è venuta a creare nel passaggio della struttura di residenza per anziani di Carpineti da Asp Don Cavalletti alla nuova gestione di Asc Appennino Reggiano. Fra i diversi amministratori coinvolti, dal Comune di Carpineti al Comune di Castelnovo Monti e all’Unione Comuni montani, c’è un continuo rimpallo di responsabilità. Patrick Fogli, capogruppo di minoranza ‘Carpineti Civica’ ha affermato che se l’Unione è a corto di liquidità e non paga è perché qualche Comune non ha pagato i servizi centralizzati. Chiede inoltre per quanto tempo il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, sarà ancora disposto ad accettare questa situazione intollerabile e perché non prende pubblicamente posizione in maniera inequivocabile nell’interesse del proprio Comune e dei cittadini. Ricorda che non è passato neppure un mese da quando è stato affrontato il pagamento dei dipendenti con anticipazione da parte di Asp di oltre 200.000 euro e non ancora rimborsati. Intende fare chiarezza il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, affermando, fra l’altro: "Intanto non è vero che l’Asp ha il conto corrente in rosso, nonostante abbia provveduto a versare i contributi di novembre dei dipendenti in comando ad Asc Appennino Reggiano. L’Asp don Cavalletti è in dismissione e da oltre 15 mesi la Casa Residenza Anziani di Poiago è gestita dell’Asc Appennino Reggiano con personale proprio e personale in comando. Non appena l’Asc Appennino Reggiano verserà all’Asp don Cavalletti quanto dovuto (si hanno assicurazioni che questo avverrà in settimana), quest’ultima provvederà a saldare i contributi dovuti e a liquidare gli ultimi fornitori per poi chiudere definitivamente il conto corrente bancario. Dopodiché sarà presentata formale domanda alla Regione di chiusura dell’Asp, società riconosciuta inadatta per la gestione Case di Riposo singole". L’Asc Appennino Reggiano è una società pubblica di diritto privato, costituita dall’Unione e dal Comune di Castelnovo. Dal primo di gennaio del 2023 gestisce, oltre alle attività che aveva già in essere, il Don Cavalletti, spostando così la propria attività nel settore sociale. "In merito alle critiche del gruppo Carpineti Civica – prosegue il sindaco Borghi – secondo cui non avrei fatto abbastanza per tutelare gli interessi dei carpinetani subendo le decisioni di altri, voglio ricordare che i miei interventi all’interno della società consortile sono stati fatti nell’interesse della collettività a cui l’Asc è asservita, come da verbali dell’assemblea". In merito alla situazione dell’Asp Don Cavalletti di Carpineti, e ai recenti interventi del gruppo Carpineti Civica e del dottor Ermanno Briglia, intervengono il Presidente dell’Unione Comuni dell’Appennino, sindaco di Villa Minozzo e delegato alla Montagna della Provincia, Elio Ivo Sassi, e il sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini: "La nota diramata dal gruppo Carpineti civica – affermano – contiene alcune inesattezze e riporta situazioni che oggi risultano superate. Tranquillizziamo anche chi probabilmente non conosce approfonditamente lo sviluppo e la storia di Asp Don Cavalletti. Vorremmo rimarcare che l’Unione dei Comuni dell’Appennino, attraverso l’Asc Appennino Reggiano, ha compiuto la scelta importante di intervenire e prendersi in carico una situazione che derivava da un lungo periodo di difficoltà gestionali, che comprendevano anche gli aspetti economici della struttura carpinetana. Lo abbiamo fatto con grande serietà e attenzione, attraverso un dialogo costante con i dipendenti".

Settimo Baisi