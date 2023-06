Casa di riposo, una donna presentò un esposto

di Alessandra Codeluppi

Un esposto sulle condizioni della casa di riposo di via Mandriolo, a Correggio: lo presentò la figlia di un’anziana, ospitata nel 2015 e venuta a mancare nel gennaio 2018. La donna ne ha parlato ieri in tribunale, chiamata a testimoniare dall’avvocato Pina di Credico, difensore di una delle sei operatrici socio-sanitarie imputate a vario titolo nel processo per maltrattamenti e violenza privata ai danni di un ospite, Arduino Gigante, morto nel 2020. Secondo la ricostruzione investigativa, tra l’ottobre 2016 e il marzo 2018, l’anziano, costretto a stare a letto, avrebbe subito molteplici vessazioni.

La donna ha ripercorso ieri i motivi dell’esposto: lei aveva lamentato che il riscaldamento non funzionava ("In inverno c’erano 30° gradi, dovevamo aprire la finestra mentre mia madre era a letto") e neppure il condizionatore d’estate; c’erano insetti ("In alcune finestre mancavano le zanzariere"); e il personale per assistere gli ospiti, "una cinquantina", era scarso ("Ma dall’Ausl mi dissero che i numeri del personale rispettavano i parametri"). La donna aveva anche riferito di un ospite aggressivo con gli altri, che un giorno buttò a terra un’anziana mandandola all’ospedale.

"Ne parlai col personale che curava mia madre e anche con una referente dell’Ausl. Scrissi due mail a Coopselios e all’allora sindaco Ilenia Malavasi". Lettere datate 8 novembre 2016 e 10 novembre 2017. "Poi seppi che il vicesindaco Gianmarco Marzocchini venne a controllare la struttura". Tramite il proprio legale, la donna presentò l’esposto. Fu aperto un fascicolo, poi archiviato dal pm Giacomo Forte.

Le parti si sono riservate di valutare i contenuti dell’esposto e nella prossima udienza, prevista in luglio, si esprimeranno sull’acquisizione dei relativi documenti al dibattimento. L’udienza di ieri si è aperta con qualche tensione, specie tra il pubblico ministero Maria Rita Pantani e l’avvocato difensore Antonio Sarzi Amadè: il giudice Francesca Piergallini è dovuta intervenire per calmare l’atmosfera. Il processo proseguirà in luglio.