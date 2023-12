"Casa diroccata: è il rifugio dei senzatetto"

Un’abitazione in parte diroccata, da tempo all’asta, formalmente disabitata, sembra essere diventato un "rifugio" per sbandati senzatetto. Accade a Ghiarole di Brescello, nella frazione golenale, non distante dalla chiesetta del paese. Alcuni residenti hanno segnalato non solo una situazione precaria dal punto di vista igienico sanitario, con presenza di topi e altri animali che entrano ed escono da quel fabbricato. Pare infatti che ci siano momenti in cui l’edificio viene abusivamente occupato da sconosciuti, che pare lo usino come riparo di fortuna, soprattutto di notte, quando la zona è deserta. Ma movimenti sospetti non sono sfuggiti ad alcuni cittadini della frazione, soprattutto dopo che è stata notata la creazione di un accesso nella recinzione esterna da cantiere, che è stata evidentemente spostata. Proprio dal varco creatosi nella recinzione è possibile vedere dall’esterno come si sia creato un piccolo bosco all’interno dell’area, in cui non mancano pure rifiuti vari, in uno spazio che qualcuno usa come una specie di discarica. "Abbiamo segnalato la situazione agli uffici comunali, ma ci è stato risposto – dice uno dei residenti in zona – che l’area è di competenza del tribunale, in quanto l’edificio è sottoposto a procedura di fallimento. In passato, però, lo sfalcio del verde e la sistemazione della recinzione erano operazioni a cui provvedevano i volontari del verde oppure operatori di Sabar. Perché questo non avviene più?" I cittadini chiedono inoltre dei maggiori controlli, soprattutto per verificare che l’edificio non sia diventato, pur se occasionalmente, una specie di dormitorio per senzatetto, alla ricerca di uno spazio in cui trascorrere le notti. Anche perché l’edificio non risulta essere agibile dal punto di vista strutturale, con rischi di cedimenti e di conseguenze non prevedibili in caso di presenza di persone all’interno dell’immobile. Alcuni residenti, infatti, parlano di veri e propri varchi nella recinzione: "Non si tratta certamente di varchi creati dal forte vento, quanto invece di passaggi realizzati da qualcuno che periodicamente si introduce in quell’area, certamente in modo abusivo, senza autorizzazione. E va pure risolta al più presto la questione igienico-sanitaria, che provoca una forte presenza di topi, con evidente situazione di degrado per questa zona del paese".

Antonio Lecci