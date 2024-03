"Casa invasa dall’acqua, vogliamo andarcene"

Dalla tarda mattinata di ieri il livello del Po, all’altezza delle sponde reggiane, ha iniziato a stabilizzarsi, toccando la quota di 5,15 metri nel primo pomeriggio all’idrometro AiPo di Boretto. Dunque, superata la prima soglia gialla, ma si resta al di sotto dei valori di allerta.

Il fiume ha invaso gran parte delle golene aperte.

A Luzzara l’altro pomeriggio è stata evacuata un’abitazione di un paio di famiglie straniere, al momento ospiti di amici e parenti, in quanto l’area dell’edificio è stata invasa dall’acqua, in un’area di golena senza protezioni arginali. Si tratta di un’area di golena non protetta neppure da argini interni, che viene interessata dalle acque del fiume a ogni minimo superamento del primo livello di attenzione, quello giallo. Negli ultimi tempi questa situazione non si era verificata molto spesso: occorre tornare a quasi cinque anni fa per registrare simili quote del fiume. Ma ogni volta, quando le acque si ritirano, le abitazioni interessate non sono immediatamente utilizzabili, in quanto occorre attendere che i locali si asciughino completamente, per poi ripulire e sterilizzare le stanze come cucina e toilette, in cui restano i segni di fango, terra e detriti lasciati dal Po.

"Non ne possiamo più di questa situazione – dice Khalid Maqsood, mentre dalla sommità dell’argine guarda la casa circondata dall’acqua (nella foto in alto a sinistra) – perché il disagio resta a lungo, anche dopo che l’acqua se ne è andata. Abbiamo acquistato questa casa perché costava poco, l’abbiamo sistemata, ritinteggiata, riqualificata, anche con grande sacrificio e intenso lavoro. Ma abbiamo capito che la convivenza con le piene del Po porta disagio".

La famiglia di pakistani che abita in questa zona, al Fogarino Martinelli, fra Tagliata e Luzzara, vorrebbe delocalizzare l’abitazione al di fuori della golena. "Sappiamo che sono scaduti da tempo i termini – aggiunge Khalid, insieme al giovane parente Alì Shoukat, che qui vive con fratelli e genitori –, ma vorremmo accedere al contributo previsto per lasciare l’abitazione golenale, per trovare casa altrove".

Intanto, sono chiusi i passaggi e le piste dei lidi, per motivi precauzionali. Numerosi i curiosi che si recano ai lidi per ammirare il passaggio della pienetta.

Antonio Lecci