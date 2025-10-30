Casa Manfredi, luogo simbolo. Il casolare di Villa Sesso sulla A1 ora sarà messo in sicurezza

Via libera della giunta del Comune di Reggio Emilia al progetto di messa in sicurezza di Casa Manfredi, a Villa Sesso. Si tratta dell’unica casa partigiana nel territorio cittadino, dove vissero fino alla loro morte i fratelli Manfredi, martiri della Resistenza. Continua così il percorso di recupero dello storico fabbricato, iniziato con la riapertura della casa nel 2019 e proseguito con l’acquisizione del bene da parte del Comune e l’inaugurazione, nel 2020, dell’opera murale intitolata ’Partigiano Reggiano’, visibile dall’A1.

L’ultimo passaggio era stato il concorso di idee promosso da Comune e Anpi per acquisire proposte progettuali volte al recupero del murales stesso e alla riqualificazione dell’area verde tra il fabbricato e il torrente Crostolo.

"Casa Manfredi per Reggio Emilia è un luogo simbolo della storia della Resistenza – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Lanfranco de Franco – e l’avvio di questo intervento di messa in sicurezza consentirà di tutelare quanto rimane di un bene caro a tutti i reggiani, consentendo di garantire maggiore sicurezza a chi vi si reca".

Il passaggio successivo "sarà intervenire sulla conservazione complessiva di Casa Manfredi, per restituire piena dignità a questo luogo come testimonianza della Resistenza, e inserirlo a pieno titolo tra gli spazi in cui si pratica memoria", aggiunge il vicesindaco.

Il progetto appena approvato si articola infatti in due stralci. Il primo, già finanziato dal Piano Triennale dei lavori pubblici 2025-2027 con un investimento di 100mila euro, riguarderà la messa in sicurezza della parete nord decorata con il murale al Partigiano, la cui stabilità è compromessa da crolli.

Nello stesso tempo, per tutelare i visitatori e le persone che transitano in zona, si procederà allo spostamento di parte del tracciato della ciclabile che passa vicina alla casa e verrà ampliata la recinzione perimetrale al fabbricato. Inoltre si procederà al taglio della vegetazione spontanea infestante.

Il secondo stralcio si concentrerà invece su interventi di conservazione e valorizzazione dell’edificio, per il suo pieno utilizzo come spazio della collettività.