Casa Museo Ghizzardi: al via un’annata di eventi

Al via un’annata di eventi collegati alle attività della Casa Museo Pietro Ghizzardi di Boretto. Sabato 13 gennaio alle 17 la Casa Museo ospita la presentazione del saggio "La letteratura minuscola. Le autobiografie semicolte nel panorama editoriale italiano" di Sara Sorrentino, linguista e ricercatrice che alcuni anni fa si è occupata, nella sua tesi di dottorato, di "Mi richordo anchora" di Pietro Ghizzardi. L’autrice sarà in dialogo con Gino Ruozzi, docente di letteratura italiana. Ci si immerge nella creatività linguistica degli scriventi "non professionisti" oggetto della ricerca della linguista – Ghizzardi, Raul Rossetti, Vincenzo Rabito, Liberale Medici, Clelia Marchi e Claudio Foschini – esplorando la complessità e la ricchezza delle molte forme dell’espressione irregolare.

Dopo la presentazione sarà possibile visitare la Casa Museo Pietro Ghizzardi, che apre il 2024 presentando una selezione rinnovata di opere nel salone principale.

Ingresso libero.