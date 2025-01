’Casa Olma’ apre alle donne sole o con bambini

Domani alle 15 in via Cesis, a Cognento di Campagnola, inaugura "Casa Olma", una struttura di accoglienza con attività e con servizi a disposizione degli ospiti, destinata a donne con bambini/donne sole. Una realtà che si rivolge a donne sole o con bambini che non possiedono o non possono accedere a una soluzione abitativa autonoma, ma che hanno iniziato un percorso per il raggiungimento di un’autonomia economica, sociale e abitativa e hanno pertanto la possibilità economica di sostenere una parte delle loro necessità, in particolare il vitto.

È rivolto in particolare a donne che hanno già usufruito di un percorso di "prima accoglienza" o che sono seguite dai servizi sociali. Persone che, oltre all’assenza di una dimora stabile, presentano bisogni che richiedono un intervento di sostegno sociale ed educativo.

"Casa Olma" fornisce pure un accompagnamento educativo, incentrato a monitorare il percorso verso l’autonomia e rispondere ad eventuali emergenze. "Casa Olma", che appartiene alla famiglia di Giorgio Magnani, di Campagnola, che l’ha ristrutturata e messa e disposizione, sarà gestita dalla cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII con l’obiettivo di incrementare l’offerta di interventi e servizi per promuovere l’inclusione sociale, favorire e sostenere una rete solidale di servizi per generare relazioni positive. Si punta dunque a favorire l’accesso a percorsi di inclusione sociale e a rendere disponibili spazi dove vivere le relazioni familiari.

a.le.