"Casa partigiana a Castelnovo Monti: storia e ricordi"

Sabato prossimo alle ore 11.30, in località Cunella, vicino a Maro alle pendici della Pietra di Bismantova, sarà inaugurato un pannello informativo realizzato per segnalare un luogo che ha una storia importante legata alla Resistenza, in particolare al contributo delle donne in questo periodo storico. All’evento parteciperanno il vicesindaco di Castelnovo, Emanuele Ferrari, l’Assessore Giorgio Severi, dottor Gianluca Marconi (nipote di Pasquale Marconi), Angela Donnini figlia della partigiana Laura Quadreri e nipote della staffetta Giovanna Quadreri. La casa nella Cunella è una piccola costruzione in pietra nascosta dalla vegetazione, che custodisce una memoria preziosa. Fra le figure di primo piano nella lotta si distinguono don Domenico Orlandini (Carlo) e Pasquale Marconi (Franceschini), entrambi antifascisti e tra i primi a creare "case di latitanza", posti di ricovero per i feriti, prigionieri alleati e soldati italiani in fuga.

