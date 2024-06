Casa per minori nel nome di Saman

Si chiama "Casa Saman", la nuova struttura di accoglienza che inaugura il 14 giugno alle 18 in via San Martino a Correggio, gestita dalla cooperativa sociale L’Ovile. Si tratta di un luogo in cui fornire un adeguato sostegno ai minori in situazioni di forte disagio psichico e/o psicologico: si configura così la nuova struttura residenziale intitolata alla giovane Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa a 18 anni dai suoi stessi familiari, a Novellara.

"Si tratta di una comunità socio-educativa – spiega il presidente della coop sociale, Valerio Maramotti – che rappresenta una risposta concreta alle esigenze espresse dalla comunità locale, offrendo un ambiente sicuro per i minori che devono affrontare difficoltà di natura psichica e/o psicologica".

E aggiunge: "Casa Saman può ospitare fino a nove minorenni, si colloca in via San Martino e la scelta della struttura è il frutto di una ricerca per individuare uno spazio idoneo, situato in un quartiere tranquillo ma anche nelle immediate vicinanze del centro cittadino e dei servizi essenziali come scuole, punti di aggregazione, impianti sportivi e strutture sanitarie, assicurando pure un comodo accesso ai mezzi pubblici che collegano il resto del territorio".

"Questa scelta – sottolineano Francesca Cavedoni e Marco Morelli Galeazzi, responsabile e coordinatore del servizio salute mentale de L’Ovile – è stata dettata dall’obiettivo di favorire un coinvolgimento degli ospiti nella vita della comunità, grazie all’accessibilità dei servizi locali".

Antonio Lecci