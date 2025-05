Casa Sergio Stranieri. Adl Cobas organizza un incontro pubblico

Casa di Quartiere Sergio Stranieri: il sindacato Adl Cobas Reggio invita la cittadinanza a un incontro pubblico mercoledì 28 maggio, ore 19,30 in viale Risorgimento 2/1. Il tema è stato trattato anche nel corso dell’ultimo consiglio comunale, dove "un rappresentante di Coalizione Civica ha presentato una mozione di urgenza riguardante la vertenza emersa pubblicamente il 6 maggio 2025 di una parte delle lavoratrici di Accademia di Quartiere e della Cooperativa Terrafirma, organizzazioni che gestiscono la Casa di Quartiere Sergio Stranieri". La maggioranza "ha respinto l’urgenza della mozione – continua Cobas – dichiarando che la problematica sollevata sui mancati pagamenti era di lieve entità, e che le due società avevano già effettuato una parte dei pagamenti".

Per questi motivi il 28 maggio si terrà l’incontro alla sede di Adl Cobas "assieme alle lavoratrici e lavoratori dove esporremo la complessità della vertenza". "I mancati pagamenti ad oggi stanno ancora creando gravi difficoltà alle lavoratrici – spiega il sindacato –. I ritardi nei pagamenti delle utenze domestiche in alcuni casi hanno causato la sospensione della fornitura, altre lavoratrici sono state costrette a chiedere prestiti personali per poter pagare affitti o spese di prima necessità. Gli acconti dichiarati a mezzo stampa dal presidente di Accademia di Quartiere, dati dalle due società dopo la denuncia pubblica, corrispondono a poco più del 10% del dovuto".