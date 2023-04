Casabase, il processo "Mi hanno rapinato e preso a calci e pugni Ora non passo più di lì"

di Alessandra Codeluppi

Davanti al tribunale collegiale sono sfilati ieri due distinti episodi di rapina, accomunati dal fatto che al banco degli imputati siedono appartenenti a ‘Casabase’, banda giovanile che ha commesso atti di criminalità. In un caso si tratta dell’aggressione, perpetrata il 28 luglio scorso, ai Chiostri di San Pietro, verso due uomini reggiani, la cui unica colpa fu di avere assistito a un’azione pericolosa. Un gruppetto di giovani aveva infatti dato fuoco a cartoni messi vicino a un cassonetto, nella parte dietro ai Chioschi, zona dove si erano già verificati fatti analoghi. Due cittadini, un 57enne e un 53enne, li avevano invitati giovani a desistere, rimanendo inascoltati. Uno dei due uomini iniziò a filmare col telefonino, finendo però nel mirino di due ragazzi: gli fu strappato il cellulare e fu picchiato. La squadra mobile identificò i due presunti responsabili grazie alle telecamere e a fine agosto eseguì a loro carico la misura cautelare in carcere disposta dal gip. Uno di loro, Omar Smini, 24 anni, è stato giudicato in abbreviato. L’altro, il 20enne Michael Anno Obeng, si trova a processo con il rito ordinario.

Ieri, davanti alla corte dei giudici presieduta da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, si è tenuta un’udienza a carico del 20enne. Sono stati sentiti i due aggrediti: "Non passiamo più nella zona Chiostri e neppure in stazione perché abbiamo ancora paura", hanno riferito gli uomini, costituiti parte civile attraverso l’avvocato Carmen Pisanello. Entrambi hanno confermato la ricostruzione accusatoria del pm Giacomo Forte: dapprima Smini, brandendo un coltello, avrebbe intimato loro di dargli il cellulare con cui riteneva che fossero stati ripresi, per cancellare il video. Poi Smini aveva rubato al 53enne il cellulare che lui teneva nei pantaloni. Infine Anno Obeng e Smini avrebbero preso il 53enne a calci e pugni al volto e al busto, facendolo cadere a terra, provocandogli contusioni con prognosi di sei giorni, oltre a scagliarsi contro il 57enne accorso in suo aiuto.

Sempre davanti alla Corte, ieri era fissato il processo (rinviato in luglio), a carico del 23enne Saad Zyadate, altro membro di ‘Casabase’ con numerosi precedenti: deve rispondere di una rapina che avrebbe commesso, quand’era ai domiciliari, ai danni di un minorenne, a cui avrebbe strappato la catenina d’oro. Proseguirà invece in Appello un processo per resistenza a pubblico ufficiale: è accusato di aver scatenato un cane di grossa taglia contro la polizia che era andata a fare un controllo mentre era ai domiciliari, nell’autunno 2021. Il giudice Giovanni Ghini lo aveva assolto, poi il pm Maria Rita Pantani ha impugnato la sentenza.

"Agli atti c’è un video - dichiara l’avvocato difensore Mario Di Frenna -. Non emerge affatto che lui abbia aizzato il cane contro gli agenti". Zyadate stato condannato di recente a 4 anni e 10 mesi, in abbreviato, per l’accoltellamento del 23 febbraio 2022 al bar Piccadilly in viale Umberto I, nato dallo scontro tra ‘Casabase’ e il gruppo del Villaggio Stranieri.