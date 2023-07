’Casablanca’ per Cinema sotto le stelle

Gli appuntamenti di Restate, stasera a Reggio, prevedono anche uno spettacolo per bambini e famiglie, alle 21,30 al centro sociale Orologio, con "Pinocchio" proposto dai Burattini di Alberto De Bastiani, con narrazione e pupazzi, a cura dell’associazione CinqueT. Alle 19 al parco Le Ginestre c’è "Stretching dei meridiani", alle 21 ai Musei Civici torna l’appuntamento con "Archeologia sotto le stelle". Alle 19 ai Chiostri di San Domenico le note di Musicae Civitas concerti estivi a cura dell’Istituto Peri-Merulo. Alle 21 al parco del Mauriziano una nuova tappa di "Martedì Cinema", serata con selezione – dall’archivio del Reggio Film Festival – e di cortometraggi sul tema dell’Identità, scelti da Alessandro Scillitani. A cura de Il Mauriziano e Teatro del Cigno, in collaborazione con Reggio Film Festival. Ingresso gratuito con bar a disposizione del pubblico. Alle 21,30 in piazza Prampolini il Cinema sotto le stelle con la proiezione del film "Casablanca", un classico americano diretto da Michael Curtiz e girato nel 1942. Ingresso libero. Alle 21,30 all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto viene proiettato il film "Il piacere è tutto mio" di Sophie Hyde, girato in Gran Bretagna lo scorso anno. E alle 21,30 alla biblioteca Panizzi è in programma "Piccoli incanti notturni" con apertura straordinaria della biblioteca.

a.le.