Casale attende l’esito delle nuove analisi

Grazie al doppio allacciamento – la normale rete idrica di Iren e l’acquedotto rurale, che nelle scorse ore ha fornito acqua inquinata da batteri – nessuno nella frazione di Casale, ai piedi della Pietra di Bismantova, è rimasto a secco, ossia senza acqua potabile.

Le indagini sulla presenza di escherichia coli sono in corso, mentre si attende l’esito delle analisi sui campioni di acqua inviati dopo le operazioni di bonifica della rete. Ovviamente resta ancora chiusa la fontana del paese.

Ad emettere l’ordinanza di sospensione dell’erogazione di acqua potabile proveniente dall’Acquedotto rurale di Bismantova è stato il sindaco Enrico Bini, in ottemperanza a quanto disposto dall’autorità sanitaria del Distretto montano.

Motivo: il riscontro di microrganismi a seguito dell’analisi dell’acqua da parte della Ausl, che aveva prelevato i campioni nell’unica fontana della piazza del paese.

Le analisi, come abbiamo riferito nel servizio uscito ieri sul Carlino, hanno evidenziato dei valori di escherichia coli più alti rispetto a quanto disposto delle norme sanitarie per cui è seguita l’ordinanza di sospensioni dell’erogazione dell’acqua con divieto di uso domestico, mentre sono consentiti altri usi come l’innaffiamento.

Immediatamente Enrico Toschi, il presidente del consorzio dell’Acquedotto rurale di Bismantova (una trentina di famiglie e alcune aziende agricole di Casale servite), ha provveduto sollecitamente agli interventi di bonifica dell’acquedotto, come richiesto dal Servizio sanitario. Fatto ciò, il presidente Toschi ha inviato alla Ausl nuovi campioni di acqua per consentire al Servizio sanitario di ripetere le analisi. "Siamo in attesa dei risultati delle analisi che in questo weekend non siamo riusciti a sapere – afferma Toschi - però siamo convinti che, con l’intervento che abbia abbiamo fatto, nei prossimi giorni la Ausl darà di nuovo il via all’erogazione dell’acqua potabile e, di conseguenza, decadrà l’ordinanza di divieto del Comune".

Settimo Baisi