Casalgrande, finisce in carcere per reati finanziari

Casalgrande (Reggio Emilia), 29 giugno 2023 – Tra gli anni 2008 e 2013, nel Modenese, si era reso responsabile di reati finanziari, tra i quali dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, condannato a una pena complessiva di sette anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio d’impresa commerciale e all’incapacità di esercitare l’Ufficio direttivo d’Impresa per otto anni e sei mesi, con l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissioni tributarie e per un anno dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria. Per il condannato, di 45 anni e domiciliato a Casalgrande, la sentenza è diventata definitiva. Deve scontare tre anni e mezzo di reclusione, definiti dalla Corte d’Appello nel 2021 e diventata inappellabile il 14 giugno scorso. A quel punto l’autorità giudiziaria competente in materia ha emesso il provvedimento di arresto. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Casalgrande che, ricevuto il provvedimento restrittivo, lo hanno eseguito conducendo l’uomo prima in caserma e poi, dopo le formalità di rito, nel carcere di via Settembrini a Reggio, dove il 45enn dovrà espiare la pena.