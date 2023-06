Casalgrande, in azione la banda delle biciclette

Casalgrande (Reggio Emilia), 6 giugno 2023 – Non si ferma l’azione delle bande di ladri di biciclette. Nelle ultime settimane sono stati diversi i furti, riusciti o solo tentati, avvenuti nel Reggiano ma anche nelle province limitrofe, talvolta con bottini piuttosto ingenti. La scorsa notte, verso le tre, ignoti hanno avito in via Statale a Casalgrande per rubare in una rivendita di biciclette. E’ scattato l’allarme che ha fatto intervenire sul posto i carabinieri della locale caserma. I ladri erano già fuggiti al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. La banda di malviventi ha forzato la grata a protezione della porta, che è stata poi scardinata. All’interno i ladri hanno puntato a diverse biciclette di varie marche, caricate su un automezzo che è servito per allontanarsi con il maltolto. Il danno ammonta a diverse migliaia di euro. Si tratta dell’ennesimo furto di questo tipo che avviene sul territorio. Risultano esserci diverse bande di ladri specializzate proprio in furti di biciclette, con il bottino che viene poi immesso nel mercato clandestino, oltre che nel settore dei ricambi, dove risulta essere più facile smerciare oggetti rubati.