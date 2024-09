Casalgrande, buonissima la prima

CASALGRANDE PADANA

39

LIONS SASSARI

11

CASALGRANDE PADANA: Ferrari, Franco 1, Iyamu 4, Furlanetto 6, Niccolai Apostol 7, Artoni S. 3, Rondoni C. 1, Bonacini, Rossi 1, Artoni A. 2, Orlandi 2, Baroni E. 4, Giovannini 3, Mattioli 2, Lusetti 3, Giubbini V. All. Barani.

LIONS SASSARI: Poddighe 2, Lepori, Doro, Onesti 4, Doneddu, Lopez Lavialle, Bonnet 1, Balata 1, Rivetti, Stettler 3, Pes, Furesi. All. Pastor.

Arbitri: Tramontini di Venezia e Sicher di Padova.

Note: primo tempo 17-4. Sette metri: Casalgrande 2/2, Sassari 2/2. Minuti di esclusione: Casalgrande 0, Sassari 5.

Buona la prima per la Casalgrande Padana (2) in Serie A1 femminile. La formazione ceramica doma al termine di 60’ senza storia il Lions Sassari (0) e inaugura nel migliore dei modi il nuovo corso, quello con Elena Barani in panchina: "Bene così, ma nessuna intenzione di montarci la testa", spiega l’allenatrice, che ha dato spazio a tutte le effettive, ottenendo ottime risposte dalla giovane Apostol, miglior realizzatrice del match con 7 centri.