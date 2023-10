Casalgrande, condannato per droga e armi finisce in carcere

Casalgrande (Reggio Emilia), 3 ottobre 2023 – Tre anni fa, nel corso di una perquisizione mirata ad attività antidroga, i carabinieri avevano rinvenuto quasi cinque grammi di cocaina e materiale utile a confezionare le dosi, in una abitazione di Casalgrande. Era stato trovato pure un revolver marca Harrington & Richardson Worchester calibro 38, con 58 cartucce calibro 38. Era stato arrestato un uomo di 64 anni, abitante nella cittadina reggiana, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “detenzione abusiva di armi”. E’ arrivata la condanna, che ora è definitiva. E di fronte al rigetto della richiesta di affidamento ai servizi sociali e alla semilibertà deciso dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, l’uomo è stato colpito da ordine di trasferimento in carcere per espiare la pena residua della condanna, che risulta essere di poco più di undici mesi. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Casalgrande, che hanno portato l’uomo in carcere.