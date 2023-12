Casalgrande, denunciato per la "truffa dello specchietto"

Casalgrande (Reggio Emilia), 4 dicembre 2023 – Truffa con il sistema del falso urto dello specchietto dell’auto, attuato a Casalgrande ai danni di un pensionato di 74 anni. Ma stavolta i carabinieri hanno individuato il presunto autore del raggiro. Si tratta di un uomo trentenne, siciliano della provincia di Siracusa, accusato di truffa. A fine ottobre il pensionato, che si trovava a Salvaterra, ha sentito un rumore sospetto, continuando però il suo percorso alla guida del’auto. E’ stato seguito e raggiunto da un’altra persona, che lo invitato a fermarsi, sostenendo poi di essere stato danneggiato allo specchietto. Gli è stata chiesta una somma di 250 euro per risarcire il danno, per poi arrivare a 150 euro. La vittima ha consegnato due banconote da 50 euro, chiedendo al truffatore di seguirlo a casa per avere il resto. Ha poi chiesto di riavere il denaro, ricevendo però due banconote da dieci euro. Il pensionato non se n’è accorto consegnando poi la somma rimanente. Solo più tardi il 74enne si è accorto della truffa. Grazie alle telecamere della videosorveglianza, i carabinieri sono risaliti al presunto truffatore, che è stato denunciato.