Casalgrande, fiamme nel garage di un'abitazione

Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri

Casalgrande (Reggio Emilia), 10 gennaio 2023 – Allarme incendio, nel tardo pomeriggio a Villalunga di Casalgrande, con intervento in forze dei vigili del fuoco per domare le fiamme in una abitazione, in via Marconi. Le squadre del 115 di Reggio e del distaccamento di Sassuolo hanno operato per affrontare l’incendio divampato nel garage di una abitazione, che in quel momento era occupata da un giovane di 23 anni. Il ragazzo, accortosi subito del fumo, è riuscito a mettersi in salvo, uscendo subito dalla casa insieme a un amico che era con lui in quel momento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Scandiano per eseguire accertamenti insieme ai vigili del fuoco. Al termine delle operazioni di spegnimento del rogo, è stata sgomberata pure una abitazione confinante, in cui risiede un pensionato novantenne. L’incendio ha distrutto nel garage una moto, oggetti e utensili da lavoro che erano in quel locale, con il fumo che ha interessato anche l’abitazione al piano superiore. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Non si registrano conseguenze alle persone.