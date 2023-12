Casalgrande, finisce in carcere per estorsione

Casalgrande (Reggio Emilia), 20 dicembre 2023 – Era stato arrestato nel 2016 in quanto indagato con altre sette persone per estorsione continuata in concorso, nell’ambito dell’indagine “Don Matteo”, avviata due anni prima per svelare i retroscena di alcuni casi di usura. Era emerso come un imprenditore reggiano che stava subendo pesantissime minacce, estese pure ai familiari, legate a crediti gestiti da gruppi criminali. Le indagini evidenziavano l’usura patita dall’imprenditore, costretto a rivolgersi a più sodalizi usurai e pagare interessi con tasso tra il 180% ed il 350%, su prestiti di oltre un milione di euro, dei quali circa 200mila documentati dall’inizio dell’indagine. Era stato arrestato un uomo di 59 anni, di origine campana e residente a Casalgrande, condannato a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione. Sentenza diventata definitiva, con l’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordine di carcerazione, eseguito ieri dai carabinieri di Casalgrande, la cittadina dove l’uomo abita. Il 59enne è stato raggiunto a casa e trasferito in carcere per espiare la pena detentiva.