Casalgrande, furto alla stazione di servizio a Salvaterra

Casalgrande (Reggio Emilia), 27 novembre 2023 – Si allunga l’elenco dei furti ai danni di locali pubblici e stazioni di servizio. La scorsa notte l’ennesimo episodio, stavolta sulla circonvallazione a Salvaterra di Casalgrande, al distribuzione Ip. Verso l’una l’allarme alla centrale operativa del 112 per un furto in atto in quella stazione di servizio. I carabinieri sono arrivati sul posto, verificando che ignoti avevano rotto il vetro della porta d’ingresso degli uffici, per poi entrare nel locale per rubare il denaro contante del fondo cassa, ancora in fase di quantificazione. Sono in corso accertamenti anche per verificare ulteriori ammanchi di oggetti. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto. Già nelle scorse settimane simili episodi si sono verificati in varie zone del territorio reggiano, tra uffici di stazioni di servizio e bar annessi ai distributori di carburante, talvolta anche con danni piuttosto evidenti.