Casalgrande, furto di denaro alla stazione di servizio

Casalgrande (Reggio Emilia), 27 dicembre 2023 – Le stazioni di servizio e gli annessi bar e ristoranti sembrano essere i luoghi maggiormente presi di mira dai ladri in questi ultimi tempi. Si allunga l’elenco di furti in queste strutture, dopo il colpo messo a segno ieri notte in via Turati, a Veggia di Casalgrande, dove i ladri hanno forzato la porta di ingresso degli uffici di un distributore, per poi entrare rubando un fondo cassa di circa settecento euro in monete. Si sta ora verificando se vi sia l’ammanco di altro materiale dall’ufficio.

Appena nei giorni scorsi, compresa la notte di Natale, i ladri avevano agito in altre simili strutture, puntando in particolare ai bar di stazioni di servizio nella Bassa, rubando non solo il denaro del fondo cassa, ma anche stecche di sigarette e bottiglie di bevande alcoliche, in particolare in locali sulla Cispadana a Luzzara e a Reggiolo. I carabinieri stanno indagando sui vari episodi.