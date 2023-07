Casalgrande, non vince al gioco e distrugge la slot machine

Casalgrande (Reggio Emilia), 28 luglio 2023 – Ha colpito e danneggiato con un crick una slot machine come gesto di rabbia di fronte a mancate vincite nonostante un lungo periodo di gioco. Il presunto responsabile, un uomo di 55 anni, spazientitosi per la mancata vincita andava in escandescenza tanto che, armatosi di un crick per auto, ha cominciato a colpire con violenza la slot machine, danneggiandola. E’ accaduto a Casalgrande, dove i carabinieri della locale caserma hanno denunciato l’uomo per danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Era accaduto a inizio luglio, in un bar a Casalgrande. Dopo svariate giocate, non vedendo la slot machine erogare alcuna vincita, l’uomo ha reagito armandosi del crick con cui ha colpito la macchinetta. Il barista ha sentito il rumore ed è intervenuto. Ha chiesto l’intervento dei carabinieri, i quali hanno avviato gli accertamenti, sfociati ora con la denuncia inoltrata alla magistratura. Oltre all’ammissione di responsabilità del diretto interessato, a documentare i fatti anche le immagini del sistema di videosorveglianza del bar, acquisite dai carabinieri di Casalgrande.