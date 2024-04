Casalgrande, prova a sognare. L’Us Reggio merita solo applausi

Archiviata la regular-season, sono partiti i playoff di serie C femminile che vedono impegnate due squadre reggiane. La Go Basket, squadra dove militano diverse giovani della cantera di Puianello che possono così misurarsi con un campionato senior, ha perso in casa gara-1 per 33-73 contro il Cmb Bologna, il retour-match è in calendario domenica prossima. La Virtus Casalgrande, vera mina vagante del torneo, ha concluso al 4° posto e stasera alle 21.30 si troverà di fronte il Granarolo, indiziata numero uno per il salto di categoria. Si è fermata invece la stagione dell’Arbor, giunta 6ª con otto vittorie.

La copertina però spetta all’Us Reggio Emilia che ha sicuramente messo in bacheca il premio simpatia. Da vere "Minors" le reggiane hanno firmato una stagione a secco di vittorie e trentuno partite perse consecutive dal dicembre 2022, data in cui fecero la foto ricordo (sopra) dopo aver superato Borgonovo per 35-34, guadagnandosi la menzione della pagina "L’umiltà di chiamarsi Minors": la dirigenza dell’Us Reggio Emilia ha orgogliosamente condiviso il post via social.

c.c.