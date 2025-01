Casalgrande, salta il colpo al bancomat del Bpm

Casalgrande (Reggio Emilia), 30 gennaio 2025 - Ancora un colpo ai danni di un bancomat nel Reggiano. Ma stavolta, la scorsa notte poco dopo le 24, l’intervento dei carabinieri, subito mobilitati da un testimone, ha permesso di sventare il furto alla Banca Bpm di via San Lorenzo a Casalgrande. I ladri sono fuggiti a mani vuote, a bordo di un’auto di colore scuro. Si è verificato che i malviventi avevano manomesso la telecamera di videosorveglianza e forzato lo sportello automatico, inserendo all’interno del dispositivo un panetto esplosivo del tipo “Marmotta”, poi abbandonato sul posto, prima di poter esplodere. Sul luogo è intervenuto anche il personale specializzato del Nucleo artificieri di Bologna, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’ordigno inesploso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Casalgrande, insieme ai colleghi della sezione operativa e radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, per poter individuare i responsabili del tentato furto al bancomat. Nei giorni scorsi simili episodi, con esplosioni e ingenti danni, si sono verificati a Poviglio e a Montecchio.