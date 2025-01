Casalgrande, scoperta la pietra d’inciampo. Posata nel ricordo di Dannunzio Ferioli

Ieri mattina, in via Rio Rocca 7 a Sant’Antonino, si è svolta la cerimonia per la posa della prima pietra d’inciampo nel comune di Casalgrande in onore e memoria di Dannunzio Ferioli, caduto durante la seconda guerra mondiale. Erano presenti il sindaco Giuseppe Daviddi, i membri della giunta, consiglieri di maggioranza e opposizione, autorità civili, religiose e militari. Un momento reso possibile grazie al contributo di Istoreco, con la presenza del direttore Matthias Durchfeld, in collaborazione con Anpi e presenza di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini, del gruppo alpini di Casalgrande e Associazione Nazionale dei Carabinieri. Erano presenti il capo di gabinetto del presidente della giunta regionale Luca Vecchi, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il presidente dell’Unione Fabrizio Corti. Alla sala espositiva Gino Strada si è tenuto un approfondimento storico a cui ha partecipato la classe terza H della scuola secondaria di primo grado di Casalgrande.

m. b.