Casalgrande, sfida al Brixen campione

Appuntamento casalingo per la Casalgrande Padana (14), che alle 18,30 gioca al PalaKeope contro Brixen (18) nella quarta giornata di ritorno di Serie A1 femminile. In terra reggiana arrivano le campionesse d’Italia, che devono recuperare 4 lunghezze sulla zona playoff; Casalgrande, di contro, completa un trittico "terribile" dove ha già affrontato e perso con Pontinia e Salerno, con l’obiettivo di provare a ritrovare il sorriso, mantenendo al contempo le 6 lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

Nelle fila altoatesine la più pericolosa è Giada Babbo, autrice finora di 78 reti; le padrone di casa, invece, si affidano alla coppia gol composta da Ilenia Furlanetto e Charity Iyamu. "Le nostre rivali giocano una pallamano molto veloce e con spiccata efficienza nello sviluppo delle ripartenze. Per questo dovremo essere brave soprattutto in fase difensiva, mentre in attacco una eventuale vittoria passa attraverso un minor numero di palloni persi" spiega il terzino casalgrandese Chiara Rondani.