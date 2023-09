La terza edizione di ‘Casalgrande Sostenibile’, una proposta di attività (iniziata negli scorsi mesi) a favore dell’ambiente e futuro del pianeta, si chiude con un weekend di iniziative dal 22 al 24 settembre. Venerdì 22 settembre alle 18.30 aperitivo letterario sostenibile con ‘L’uomo che piantava gli alberi’, lettura di Roberta Chesi. Il 23 settembre, dalle 15 in piazza Ruffilli, laboratori e giochi sostenibili e di riciclo per adulti e bambini. Il 24 settembre partirà alle 10 in piazza Martiri della Libertà ‘Puliamo Casalgrande’, pulizia del centro organizzata con Virtus Casalgrande, consiglio di frazione di Boglioni e Legambiente. "Le proposte di Casalgrande Sostenibile – dice l’assessore Alessia Roncarati – hanno l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate alla sostenibilità con una varietà di forme e target delle attività".

m. b.