Casalgrande, uomo violento allontanato dai familiari

Casalgrande (Reggio Emilia), 26 gennaio 2024 – Da tempo manifestata un atteggiamento violento e minaccioso in casa. La notte tra Natale e Santo Stefano, lo scorso dicembre, i carabinieri erano intervenuti nella sua abitazione dopo che la figlia minore aveva telefonato al 112 per segnalare che il padre stava picchiando lei e la madre. Ora, dopo una prima intensa fase di indagini, i carabinieri hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. E il giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, oltre al divieto di avvicinamento alla vittima e ai figli. Deve restare pure distante almeno 2.500 metri dall’abitazione e dai luoghi frequentati dai familiari. E’ stato disposto il controllo con il braccialetto elettronico. A fine dicembre l’uomo aveva insultato la moglie, accusandola di avere un amante, colpendola con due schiaffi, sputandole addosso e sbattendola con la schiena contro una finestra. “Dì alle nostre figlie dove ti incontri la notte quando vai a lavorare”, aveva aggiunto l’uomo, continuando a colpire la donna con schiaffi, arrivando pure ad aggredire la figlia che era intervenuta in difesa della madre, provocandole lesioni guaribili in una decina di giorni. Erano poi arrivati i carabinieri a porre fine a quella situazione. Ora sono scattati la denuncia e il provvedimento di allontanamento, avviati dal “codice rosso”.