Casali (Fratelli d’Italia): "L’Amministrazione viola i regolamenti"

"I vessilli che vanno esposte sono la bandiera Italiana – come recita l’articolo 12 della Costituzione – e quella Europea. Il Municipio rappresenta tutta la comunità reggiana e, pertanto, non può trasformarsi in una sede del Pd con relativa ‘bacheca’...".

Ivaldo Casali, responsabile del dipartimento sicurezza e legalità di Fratelli d’Italia torna sulla polemica sollevata dal partito della fiamma alla vigilia della Festa del Tricolore, sulla bandiera della pace che campeggia sulla facciata (adiacente a quella dell’ingresso principale) del municipio di piazza Prampolini.

"Giustamente nelle manifestazioni del centrodestra sventola il Tricolore, bandiera “simbolo della nostra storia e della nostra identità”, che ogni anno si celebra nella città di Reggio. Per chi dall’”altare” della sinistra parla di polemica strumentale rammento che l’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano (non da annoverare nel centrodestra…), sollecitato ad intervenire nel novembre 2006 su tale problematica, aveva affermato che “sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazionale e quella europea, nonché quelle dei rispettivi Enti territoriali o locali”, censurando e obbligando il sindaco di Terni a rimuovere il vessillo “arcobaleno”, che aveva esposto abusivamente dal pennone del Municipio".

Casali inoltre rammenta una disposizione prefettizia già del 2003 che recitava: "Non possono essere esposte bandiere straniere (ammesse esclusivamente in occasioni di incontri internazionali) e neppure simboli privati (esempio: insegne di partito, simboli di associazione e organisimi vari). Per quanto riguarda l’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno delle sedi delle regioni e degli enti locali, la normativa prevede che questo è oggetto dell’autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni", che recepiva una nota diramata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.