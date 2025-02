Casaro molestò dipendente: 3 anni per violenze, ma assolto per maltrattamenti sul lavoro

Un 61enne è stato condannato a tre anni per violenza sessuale, ma è stato assolto per maltrattamenti sul luogo di lavoro. L’imputato, residente a Scandiano, era finito a processo per le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti. In passato la vittima, una donna, lavorava in un caseificio reggiano dove anche lui prestava la propria attività. Era emerso, secondo la ricostruzione accusatoria, che per tre anni (dall’agosto 2018 al settembre 2021) in diverse occasioni l’uomo avrebbe allungato le mani su di lei, l’avrebbe avvicinata al proprio corpo e in un caso le avrebbe bloccato il viso con le mani provando ad aprirle la bocca con la forza. Poi l’avrebbe sottoposta a "costanti vessazioni morali", abusando della sua autorità "quale datore di lavoro". L’uomo era stato inoltre accusato di averla minacciata di licenziamento, sottoponendola a mansioni non contrattualizzate e nei periodi di ferie le avrebbe chiesto al telefono l’invio di foto in intimo o in costume.

L’imputato è stato difeso dall’avvocato Nino Giordano Ruffini. In tribunale a Reggio ieri il 61enne, a seguito dell’udienza finale, è stato condannato a tre anni per il reato di violenza sessuale. Disposto un risarcimento di 5mila euro alla donna. L’avvocato Ruffini "esprime soddisfazione per l’assoluzione per maltrattamenti sul luogo di lavoro, mentre mi riservo di fare appello per il reato di violenza sessuale". Il 61enne era stato accusato pure d’avere insultato la donna per il suo peso e per averla obbligata più volte a salire sulla stadera del caseificio, in presenza di altri, per umiliarla, esponendo il peso scritto su un post-it sulla stessa bilancia.