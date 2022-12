Caschi CREattivi per geometri "Sensibilizzano alla prevenzione"

Caschi da lavoro belli e utili. Sono i ’CREattivi’ per salvare la testa e la vita. Li hanno realizzati gli studenti di 4 scuole superiori: Chierici, Secchi, Bus e San Gregorio Magno di Sant’Ilario, per il concorso a premi indetto da Edili Reggio e Ausl, per la realizzazione di un casco da lavoro decorato, per sensibilizzare alla prevenzione. Il progetto è di Lia Gallinari, Marco Tamelli, Giacomina Montanari, foto e graphic design di Sara Davalli, Emanuela Bedeschi (direttrice dipartimento sanità pubblica Ausl), Rita Prati (direttrice Edili Reggio- scuolaAse). Beatrice Menozzi, dirigente del Secchi commenta: "Il Secchi ha risposto con entusiasmo a questo concorso E’ stata rinnovata la convenzione tra Istituto, Ausl, Res e Collegio dei Geometri per l’organizzazione di corsi sulla sicurezza per studenti e per la la qualifica di ‘Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione’. Il Secchi, ha ottenuto 2 terzi premi, e una menzione d’onore. Le classi partecipanti del Chierici sono: 5F, 4B, 3B, 2D, 2G, guidate dalle docenti Linda Di Gangi, Savina Lombardo, Rosa Barrilli , vincendo 2 primi premi e due secondi premi. Per saperne di più si può visitare il sito internet: https:www.ausl.re.itcaschi-creattivi-2022