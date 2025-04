Cascina Spiotta, l’ombra: "Br, Dalla Chiesa suggerì al rapito Vittorio Gancia di non fare quei nomi"

Alla sofferenza si aggiunge l’amarezza su circostanze che ai suoi occhi appaiono oscure e sulle quali ieri ha raccontato in tribunale quella che è la sua interpretazione: un presunto accordo tra Brigate rosse e lo Stato per il silenzio. Lui è il figlio del carabiniere Giovanni D’Alfonso, ucciso dalle Br il 5 giugno 1975 in un conflitto a fuoco nella cascina Spiotta, in provincia di Alessandria, durante la liberazione dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gancia che fu rapito il giorno prima.

Nel blitz morì anche Mara Cagol, militante delle Br e moglie di Renato Curcio, capo e imputato così come altri due terroristi, il reggiano Lauro Azzolini e Mario Moretti. Davanti alla Corte d’Assise di Alessandria i tre ex terroristi devono rispondere a vario titolo dell’omicidio del carabiniere. Ma per il figlio Bruno D’Alfonso vi sono altri misteri da chiarire, come ha puntualizzato ieri: "Nel 2016 andai a Canelli a parlare con i carabinieri, alcuni avevano conosciuto mio padre. Visitai la cascina Spiotta e incontrai Vallarino Gancia: gli dissi che sapevo che lui era stato incappucciato e non aveva visto chi lo aveva tenuto prigioniero, ma speravo avesse riconosciuto le voci. Lui mi riferì che anni prima era stato portato nel carcere di Cuneo per ascoltare proprio le voci dei brigatisti e che ne riconobbe alcune. Poi mi raccontò che arrivò il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che gli disse: ‘Se lei vuole campare ancora qualche anno, stia buono dov’è’. Io rimasi spiazzato da quelle parole". Nella scorsa udienza Azzolini, 82 anni, ha rivelato di essere colui che mezzo secolo fa fece perdere le proprie tracce: "Io c’ero, morirono due persone che non avrebbero dovuto morire".

Sull’imputato reggiano ieri ha raccontato D’Alfonso: "Quando chiedevo al generale Umberto Rocca (rimasto ferito nella sparatoria e deceduto nel 2023, ndr) chi fosse il fuggitivo, rispondeva sempre in maniera contrastante". E ancora: "Fu Patrizio Peci, al telefono con un collaboratore del generale Dalla Chiesa, a fare il nome di Azzolini. Erano gli anni di Piombo, credo che ci fosse paura. Ho interpretato quell’alone di mistero come un patto di non belligeranza tra lo Stato e le Brigate rosse. Negli anni io e la mia famiglia siamo cresciuti nell’indifferenza dello Stato: del resto, i fatti della Spiotta sono sempre stati ricordati come il giorno della morte di Cagol e non di quella di mio padre. Non mi sembra giusto". Durante l’udienza l’avvocato Vainer Burani, che assiste Curcio, ha depositato l’autopsia di Mara Cagol, sulla cui morte chiedono sia fatta chiarezza. La donna fu uccisa da un colpo entrato sotto l’ascella sinistra e uscito in orizzontale dall’ascella destra: secondo la difesa, lei era già in terra ferita alla schiena e a un polso e con le mani alzate. Ieri sono stati sentiti anche i carabinieri del Ris sui rilievi e sulle impronte, trovate sul manoscritto della relazione anonima scritta sul conflitto a fuoco ritrovata nella base di Curcio a Milano. Il pm Emilio Gatti, che insieme al collega Ciro Santoriello sostiene l’accusa, aveva detto in febbraio che le impronte di Azzolini "sono una prova della sua colpevolezza". Da noi interpellato, l’avvocato Davide Steccanella, che assiste Azzolini, respinge questa tesi: "Le impronte hanno valore zero, come già disse il gip di Torino. Quel documento girò per sei mesi tra varie mani: la prova non andava oltre il fatto che lui lo avesse toccato e si ignora quando. Se oggi sappiamo che lo scrisse Azzolini è perché lo ha detto lui nella scorsa udienza".