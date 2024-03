"Case popolari, fatto un lavoro enorme"

Volano gli stracci sulle case popolari, con Alternativa Civica che ha rivelato che "a seguito di gravi errori nella procedura, è definitivo: la giunta ha perso 1,1 milioni di euro per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico delle case popolari di via Matteotti".

Replica l’assessora al Welfare Anna Giangrandi: "Fatto un lavoro enorme sull’edilizia residenziale popolare. Nel quinquennio 2019/’24, grazie al serio e puntuale impegno, alla costanza e alla concreta professionalità ,abbiamo ristrutturato e consegnato ai cittadini in graduatoria ben 22 alloggi per una spesa di oltre 210mila euro a cui si aggiungono altri 3 alloggi in ristrutturazione dalla settimana scorsa. E nell’autunno 2023 abbiamo messo la caldaia nuova a servizio di un’intera palazzina di via Matteotti, costo 100mila euro". Alberto Iotti e Luca Paterlini (candidati a sindaco e vicesindaco per Alternativa) avevano spiegato che "il Comune è stato escluso definitivamente dalla possibilità di ottenere il contributo regionale di 1 milione 100mila euro a causa della gravità degli errori commessi" per partecipare al bando (ad esempio, la delibera di Giunta di approvazione del progetto è posteriore a quella di presentazione della domanda), e rispetto alle integrazioni richieste dalla Regione. Ora la giunta di Sant’Ilario Futura per voce di Giangrandi ribatte che l’errore "è capitato a tanti altri Comuni che hanno dato la nostra stessa interpretazione al bando", e rivendica le "onerose realizzazioni (riqualificazioni di piazze, scuole, strade, parchi, ecc) raggiunte dalla Giunta, pur in tempi di emergenze, difficili e note (Covid, accoglienza Ucraini, nuove migrazioni). Nonostante tutto abbiamo mantenuto vivi i servizi per il bene della comunità".

E aggiunge che la Regione "provvederà a stanziare altri fondi, come hanno affermato il presidente di di Acer Marco Corradi e la direttrice Iori, presenti nel consiglio di luglio 2023 in occasione del rinnovo della convenzione per la complessa gestione dei 99 alloggi Erp con le 47 pertinenze". Sant’Ilario Futura, nella propria pagina Fb, nel dicembre 2021 pubblicò un post dal titolo "Un bel regalo sotto l’albero: 800mila euro per la riqualificazione delle case popolari di via Matteotti. Quale modo migliore per augurare Buon Natale?". Ma non fu specificato quale Natale fosse. Forse quello del 2024.