Case, streghe, maghi e imbroglioni. Nell’aria c’è ’Over the Rainbow’

Case, streghe e maghi imbroglioni sono al centro della lezione-concerto con la Filarmonica Città del Tricolore, in programma alle 19 nel dehors del Centro Sociale Rosta. La formazione - con Stefano Tincani (foto) al trombone, Clorinda Crescenzo all’arpa e Sasha Ardenti alla batteria - apre con "Over the Rainbow", celeberrimo brano composto per la colonna sonora del Mago di Oz (1939), per condurre il pubblico fino a "Portobello Road" (1971). Un’occasione di ascolto e confronto, con un programma speciale che si inserisce nella programmazione di "OZ Community Opera", progetto di formazione, divulgazione e produzione di musical per i ragazzi del quartiere Rosta Nuova.

Il progetto, che negli scorsi mesi ha visto l’attivazione di due laboratori – musical e musica d’insieme – tra maggio e giugno propone un programma di incontri, workshop e performance site specific nel quartiere, che avranno come esito la costruzione di una nuova mappa creativa del Regno di Oz alla Rosta Nuova. La Filarmonica Città del Tricolore dal 2005 promuove la cultura musicale attraverso una scuola di musica che offre corsi per tutti gli strumenti, rivolti a tutte le età e livelli di esperienza.

La banda, fiore all’occhiello dell’associazione, guidata dal maestro Stefano Tincani, unisce musicisti di ogni età in un’esperienza unica, fatta di passione e dedizione, che valorizza l’importanza della musica come strumento di coesione sociale e arricchimento culturale, e accompagna tutte le celebrazioni più importanti della vita cittadina.

