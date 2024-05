Caseificio rivuole la licenza: ma il Tar dice no

Formaggio ammuffito e coperto da ragnatele; forme invase da parassiti e larve di insetti; locali incrostati da sporco e disordinati; attrezzature insudiciate. Li avevano scoperti lo scorso agosto i carabinieri del Nas in un caseificio della zona collinare della Val d’Enza. Nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo di Parma - collegio presieduto dal giudice Italo Caso - ha respinto il ricorso della ditta, che chiedeva di riottenere la "licenza" regionale "per lo svolgimento delle attività di produzione, trasformazione e lavorazione dei prodotti parmigiano reggiano, ricotta, formaggi freschi, stagionati e yogurt", che era stata revocato il 25 agosto 2023 dal direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria Ausl. Assistito dagli avvocati Giuseppe Danilo Salvaggio e Chiara Bicocchi, il legale rappresentante dell’azienda ha contestato il provvedimento come eccessivo, non preceduto da misure per consentire la regolarizzazione dell’attività; in particolare, in occasione di altre visite ispettive e sanzioni, la ditta si era sempre messa in regola. L’Ausl ha di contro ricordato che in passato aveva già diverse volte fischiato il fallo alla ditta per una molteplicità di violazioni delle norme sulla sicurezza ed igiene alimentare: una sequenza di atti di sequestro, dissequestro e distruzione delle merci; due provvedimenti di sospensione dell’attività; un provvedimento di sospensione della licenza regionale; ingiunzione di misure prescrittive… Nel gennaio 2019 i Nas avevano effettuato una prima ispezione, per verificare la corretta applicazione di regolamenti Ue per la prevenzione e repressione di frodi nel settore lattiero-caseario. Al termine erano state sequestrate 423 forme di formaggio a pasta dura da 35-40 chili e 707 forme da 4-5 chili, tutte senza segni identificativi. Ne era seguita la revoca della licenza, poi rilasciata nuovamente il 12 febbraio. Successivamente, il 4 febbraio 2022 l’Ausl aveva svolto un nuovo sopralluogo "riscontrando ulteriori gravi irregolarità e procedendo al sequestro di diversi prodotti caseari" tra cui forme di pecorino, burro, tosone, ricotta, caciotte… Altri formaggi (prodotti "con latte bovino non conforme per presenza di antibiotici") erano stati sequestrati l’11 marzo. E il tutto era stato distrutto. Infine, l’ispezione dell’agosto 2023, quando venne disposto il vincolo sanitario a 503 forme grandi, 340 piccole e 28 ruote di Parmigiano-Reggiano. Il Tar ha ritenuto graduali e proporzionati i provvedimenti cautelari e sanzionatori dato che anche le volte precedenti la ditta "ha continuato a operare con modalità non conformi a quanto prescritto dalla normativa Ue e nazionale in tema di tutela della salute alimentare".