Caselline, cade ciclista: è grave

ALBINEASCANDIANO

Momenti di paura per un ciclista e un motociclista rimasti feriti a Caselline e a Mazzalasino. Un ciclista di 71 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, a Caselline di Albinea.

L’uomo è caduto dalla sua bici ed è stato poi attivato il 118.

E’ stato in seguito portato, in codice rosso, all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per le terapie e controlli del caso.

Soccorsi mobilitati ieri, verso le 13,40, anche a Mazzalasino di Scandiano per un motociclista di cinquant’anni di Reggio, in giro con un paio di amici centauri.

Il centauro percorreva la strada provinciale sette da Scandiano verso Viano quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della moto ed è poi finito fuori strada precipitando contro degli alberi in un’area di boscaglia.

L’uomo è stato assistito subito da altri due motociclisti, amici del cinquantenne.

Sul posto un’ambulanza e l’automedica.

Il cinquantenne era cosciente e dopo le prime cure è stato trasportato all’ospedale in condizioni di salute di media gravità.

E’ arrivata anche la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

mat. b.