Caserma dei vigili del fuoco la richiesta di tutela in Consiglio

Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Castelnovo Monti mantenga l’attuale orario di servizio. A chiderlo, in un’interrogazione, Roberta Mori, Andrea Costa e Ottavia Soncini del Pd, Federico Alessandro Amico ER Coraggiosa e Stefania Bondavalli lista Bonaccini. I consiglieri hanno invitato la giunta ad attivarsi per salvaguardare l’efficienza del distaccamento e aderire alle istanze sindacali e del personale, ma anche per evitare l’indebolimento di un presidio di aree interne già oggettivamente ritenute disagiate, su cui la stessa Regione, in linea con gli obiettivi del Pnrr, investe con azioni di sviluppo per colmare le disuguaglianze territoriali. Mori ha detto che "se nel 2024 la sede dei Vigili del fuoco non sarà confermata come ‘disagiata’ si avranno problemi sul territorio". L’atto ispettivo è stato discusso in commissione Territorio, presieduta da Stefano Caliandro, e la risposta è stata data dall’assessora alla Protezione civile, Irene Priolo. "La competenza è del ministero dell’Interno ed è oggetto di contrattazione sindacale. Nel 2022 è stata aggiornata la disciplina delle aree definite disagiate, che devono rispondere a una serie di parametri: abitanti, classificazione per l’Agenzia di coesione, distanza in km dalla sede centrale, tempi di percorrenza, area climatica, distanza di 45 chilometri dalla sede centrale. I parametri applicativi prevedono che entro 60 giorni i comandanti, sentiti i sindacati, avrebbero dovuto presentare domanda al comando per i distaccamenti disagiati. In Emilia-Romagna ci sono le domande per Bobbio, Castelnovo Monti, Vergato. Bagno di Romagna è stata l’unica classificata sede disagiata. Tra novembre e dicembre 2022 si è discusso e il comandante provinciale ha chiesto la sede disagiata per Castelnovo ne Monti anche se manca la distanza inferiore a 45 km dal comando provinciale".