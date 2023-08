Caserma in condizioni disastrose, ora il sindaco annuncia un incontro

di Francesca Chilloni

"Il sindaco Carlo Perucchetti ha in programma un incontro con il Comandante fissato già nei giorni scorsi. L’incontro sarà l’occasione per informare l’Amministrazione comunale circa eventuali criticità della struttura che li ospita". Così il Municipio replica alla denuncia del sindacato autonomo Conapo che - dopo segnalazioni interne - martedì ha deciso di spiegare pubblicamente la situazione in cui da mesi versa la caserma del distaccamento di Sant’Ilario del Vigili del Fuoco, edificio di proprietà comunale: con malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e per l’acqua calda, e climatizzazione azzerata.

I vigili in forza nel distaccamento hanno affrontato circa 800 interventi annui nel 2022 ( 8% in più del 2021): si tratta della sede più impegnata dopo la Centrale di Reggio. Nonostante ciò, la situazione in cui deve operare il personale è di forte disagio. Il sindacato è arrivato a minacciare che se il Comune non provvederà a sanare i problemi "non esiteremo tramite i nostri referenti regionali a informare la Direzione Vvf Emilia Romagna e, come ultima ratio, chiedere al Comando la temporanea chiusura della sede" trasferendo il personale in Centrale "fino al ripristino di condizioni salutari. Oppure, qualora ciò non avvenisse, ad individuare una nuova sede chiedendo all’Unione Val d’Enza".

"Le problematiche sono state tempestivamente segnalate al Comando", spiega Stefano Ambrosecchia, segretario provinciale Conapo: "Questo ha cercato di mettersi in contatto con il il Comune… ma da quello che ci risulta le richieste del Comando non sono state minimamente prese in considerazione dal sindaco e ancora non si è fatto vivo nessuno nel distaccamento per risolvere queste problematiche strutturali".

Finalmente adesso l’amministrazione ha risposto e "sarà informata". Cosa lamentano i Vigili del Fuoco tramite il Conapo? "D’inverno è quasi impossibile riuscire a fare una doccia calda senza mandare in blocco l’impianto. Il riscaldamento è garantito da stufette elettriche collegate alla normale rete che non garantiscono temperature idonee (oltre al pericolo generato da cavi sparsi sul pavimento di ambienti anche umidi come i bagni)… Docce fredde e stanze non adeguatamente riscaldate per il personale che magari ha passato tutta la notte fuori al freddo a svolgere interventi lunghi e faticosi. In estate la situazione si ribalta: le squadre che passano le giornate fuori al caldo a spegnere incendi quando rientrano si ritrovano ambienti con temperature superiori ai 30 gradi e un’umidità pari al 50%".

nella foto il sindaco

Carlo Perucchetti