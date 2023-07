Casetta dell'Acqua a Botteghe, Albinea: Risparmio Ambientale e Economico

Anche Botteghe ha la sua casetta dell’acqua in piazza caduti Alleati di Villa Rossi. Il nuovo distributore è stato realizzato in collaborazione con Iren. Si tratta della terza casetta operativa nel comune di Albinea. Le prime due, una in via Papa Giovanni XXIII e l’altra a Borzano, hanno lavorato a pieno regime garantendo risparmio ai cittadini e all’ambiente.

Hanno erogato, fino al 15 giugno, l’equivalente di quattro piscine olimpioniche di acqua (9.958 metri cubi) risparmiando la produzione di 6.641.399 bottiglie di acqua che corrispondono a 13.836 bancali e 511 camion carichi.

La quantità di pet risparmiato ammonta a 231,4 tonnellate, quantificabile in 1.157.000 bicchieri di plastica. Alto il risparmio in barili di petrolio pari a 3151 fusti (441,2 tonnellate di greggio) e di CO2 con 605,1 tonnellate emesse in meno cioè la produzione di 605 auto in un anno. Ora, con la terza casetta, pure i cittadini della frazione di Botteghe potranno dunque usufruire del servizio.