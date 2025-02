Casette vandalizzate, minori nei guai

Tra gli episodi di vandalismo avvenuti nelle scorse settimane, in particolare tra fine anno e i primi giorni di gennaio, figurava pure un grave danneggiamento ad alcuni infissi della sede del circolo tennis di Rio Saliceto, oltre che di alcune casette in legno dell’adiacente parco pubblico Ulivi, che viene utilizzato per eventi ricreativi, didattici, oltre che per ospitare la tradizionale festa benefica Riomania.

E stavolta il caso sembra essere stato risolto dai carabinieri di Campagnola, chiamati a indagare sul vandalismo avvenuto la notte del 5 gennaio scorso in centro a Rio Saliceto, con il danneggiamento di tre casette in legno, lasciando conseguenze per almeno 1.500 euro.

Grazie alla videosorveglianza i carabinieri di Campagnola hanno identificato i presunti responsabili, denunciati per danneggiamento in concorso.

Si tratta di due minorenni di 15 e 17 anni, ai quali si aggiunge un 22enne residente nel Reggiano. Il responsabile del circolo e il sindaco Daniele Pietri hanno presentato formale querela alla caserma dei carabinieri, fornendo anche la videoregistrazione per risalire agli autori dello stupido gesto.

La notte del 5 gennaio in tre avevano divelto alcune assi della porta e di una finestra, per poi danneggiare le casette.

Già in passato la stessa zona era stata presa di mira da vandali, con danni a strutture e arredo urbano.

Un anno fa si era arrivati perfino a una ordinanza che prevedeva la chiusura dei parchi pubblici di notte proprio per contrastare il fenomeno dei vandalismi, eventi che non vorremmo mai più vedere, da nessuna parte.

Antonio Lecci