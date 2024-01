Casimiro nel mirino: "Così si fa un danno alla città. Ormai mi vergogno di avere un negozio in centro"

Reggio Emilia, 2 gennaio 2023 – "Qui non si tratta del danno al mio negozio, ma del danno alla città. Non può accadere una cosa simile in un posto civile. Ho l’attività qui da 20 anni e non avrei mai pensato di arrivare al 2024 e pronunciare questa frase: io mi vergogno di avere un negozio nel centro storico di Reggio Emilia. E mi sto chiedendo se sia il caso di restare, a questo punto". La voce è stanca, il tono quello di chi prova impotenza, ma anche un’infinita tristezza di fronte a una situazione giudicata ormai insostenibile, del tutto fuori controllo: "Non provo nemmeno più rabbia, ma vergogna", dice Marco Merola, titolare del negozio di articoli da regalo nella galleria San Rocco, che ha trascorso la prima notte dell’anno a raccogliere i cocci dei vasi con gli alberi di Natale e a ripulire tutto. È andato a dormire alle quattro del mattino. "La sera del 31 ero a casa – racconta –, all’una ho ricevuto una foto, ero già a letto ma mi sono alzato immediatamente. Arrivato al negozio, ho trovato un disastro, le due fioriere in coccio con dentro gli alberi natalizi erano stati gettati a terra, in frantumi. Per fortuna poi non le hanno fatte cadere contro la vetrina, altrimenti il danno sarebbe stato enorme. Comunque, abbiamo raccolto e ripulito tutto. Andrò a presentare denuncia".

L’altra sera è stato un delirio in piazza della Vittoria, isolato San Rocco e dintorni. Diversi episodi sono stati segnalati fin dal pomeriggio. Sotto San Rocco, a entrare in azione non è stata una banda di dimensioni normali: saranno stati in duecento, racconta chi, quella notte, c’era. "È stata una vergogna. Siamo nel Far West? Questa non può più definirsi una città civile, sono anni che diciamo che qualcosa non funziona e l’altra sera c’è stata l’ennesima dimostrazione lampante – incalza Merola –. La gente scappava, era il trambusto totale. I titolari delle attività aperte in quel momento, i residenti, tutti hanno iniziato a chiamare le forze dell’ordine. Ripetutamente". Preoccupazione in piazza della Vittoria e nelle strade vicino si registrava già dal pomeriggio, quando bande di giovani e giovanissimi hanno iniziato a far scoppiare i petardi. "Quando sono arrivate, hanno visto la situazione e poi se ne sono andate. Io non me la prendo con le forze dell’ordine, non mi sento di giudicare, capisco che per uno stipendio di mille euro non si può rischiare, mettendosi in due contro centinaia di persone. Allora cosa si fa? Nulla? Il problema è a monte. Qualcuno dovrebbe prendere in mano la situazione e capire come intervenire. Ma il problema bisogna affrontarlo. Qui non parliamo di un paio di ragazzini ubriachi. Quello che è accaduto non si può chiamare vandalismo, va ben oltre".

Merola è originario del sud Italia, qui a Reggio ha costruito una vita e avviato un’attività rinomata, con una grande passione per il proprio mestiere.

Quella sera, "avevo degli ospiti da Milano, sono rimasti senza parole – prosegue –, mi sono vergognato per loro. Questa, hanno detto, è una città piccola e tranquilla, non ci si aspetterebbe certo di vedere una roba simile. Forse in una grande metropoli, ma non qui".

Peraltro, "se tutti chiedono aiuto ma nessuno interviene, passa il messaggio: ‘Fate pure quello che volete, non vi disturberà nessuno’. A che serve emettere un’ordinanza che poi non viene rispettata né viene fatta rispettare? Me ne frego del danno ricevuto, quello che fa male è il danno che la città subisce mentre si resta inermi, non si fa nulla. È dall’alto che devono fare qualcosa. E non per Casimiro. Ma per la città".