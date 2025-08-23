Casina, c’è l’ok degli assaggiatori. E così diventa ‘Città del formaggio’

‘Città del formaggio’, appellativo attribuito ufficialmente a Casina in questi giorni dall’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio), al riguardo è in corso l’installazione di cartelli agli ingressi del territorio del comune di Casina che segnalano appunto l’attribuzione al paese del riconoscimento di ‘Città del formaggio’.
Un riconoscimento ufficiale, a cura dell’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio) avvenuto durante l’ultima edizione della Fiera del Parmigiano Reggiano, all’inizio del mese di agosto. Si tratta di un titolo che premia le località di produzione più rappresentative a livello nazionale impegnate nella produzione di grandi formaggi tipici: riconoscimento istituito nel 2020 con l’Albo delle Città del Formaggio, oggi conta 44 luoghi simbolo in Italia.
A Casina il titolo è stato assegnato "per l’impegno del Comune nella promozione della propria tradizione casearia e il ruolo centrale nella produzione di Parmigiano Reggiano di montagna".
Grande soddisfazione viene espressa dall’assessore alle attività produttive e al commercio, Maurizio Cineroli. "Siamo orgogliosi di aver ricevuto questa onorificenza da parte di Onaf: da sempre puntiamo molto sulla Fiera come veicolo straordinario di promozione del territorio attraverso il suo prodotto di punta, il Parmigiano Reggiano. Il titolo di ‘Città del Formaggio’ potrà essere un’ottima opportunità di ampliare in futuro questa promozione del Parmigiano".
Settimo Baisi