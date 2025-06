Casina, domani s’inaugura la riqualificata palestra. "Più ampia e funzionale"

Sicura e più funzionale la rinnovata palestra del centro di Casina, in via Fermo Favali 10, verrà ufficialmente inaugurata domani alle 10,30. Oggetto di un importante intervento negli ultimi mesi, sarà restituita più ampia e migliorata, all’utilizzo della comunità casinese. "L’intera comunità è invitata a partecipare a questo momento importante – afferma il sindaco Stefano Costi – perché è stato davvero un intervento complesso che ha richiesto una grande attenzione, in particolare per la ripartenza dei lavori, dopo la sospensione dovuta al fallimento della prima ditta alla quale erano stati assegnati i lavori". Aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cineroli: "Potremo contare su una palestra profondamente rinnovata, più bella ed efficiente, pronta ad ospitare tante attività anche nell’ottica dello sport e del movimento come elementi fondamentali di crescita per i ragazzi, ma anche di salute e prevenzione per persone di ogni età. È davvero un luogo pensato per il benessere, l’aggregazione e la crescita della comunità. Ringrazio tutti i tecnici e le maestranze". L’intervento ha visto la realizzazione di nuovi locali di servizio, e nell’ambito del cantiere per la nuova sede delle scuole medie l’edificio è stato reso indipendente, mentre prima gli spogliatoi erano situati nella struttura della vecchia scuola. I lavori, portati a termine dalla ditta De Angeli Costruzioni srl di Felina, sono stati eseguiti in due lotti: il primo riguardante l’ultimazione dell’ampliamento della palestra, il secondo la realizzazione dei locali tecnici di servizio.

s.b.