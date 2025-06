Casina e Leguigno, tutti a tavola

Un sabato sera a tavola nel territorio del comune di Casina. In collaborazione con Erre-E, domani sera si terrà la serata Red Carpet, in via Simonini in zona campo sportivo, in chiave benefica. Sì parte con la cena animata dalle ore 21.00 con uno squisito menù che prevede antipasto con salumi della macelleria Bonini e gnocco fritto, a seguire tortelli verdi e tagliata con contorno più acqua e vino al costo di 35 euro a persona. Il ricavato andrà a favore di Apro a sostegno della Gastroenterologia Endoscopia Digestiva di Castelnuovo Monti, l’intelligenza artificiale per battere i tumori del colon retto: per ogni coperto, 5 euro andranno a sostegno del progetto PerTe. Dopo cena, si prosegue con la musica del dj Manuel Iori fino a tarda notte.

Puntuale come ogni anno, in occasione di San Giovanni Battista a cui è intitolata la chiesa del paese, domani dalle 19 torna l’attesissima Tortellata di Leguigno che si terrà nella distesa all’ombra del campanile dove si potranno gustare i tortelli fatti a mano dalle ‘rezdore’ locali poi intrattenimenti per tutti i gusti con artisti di strada e tanto divertimento per famiglie e bambini con bolle di sapone, teatro dei burattini e giochi. Dalle 21.30 Intrattenimento musicale con la rock band "Stay Tuned" che ripercorre la storia del rock con le hit più famose dagli anni ‘60 agli anni 2000. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo al coperto e la cena è a ingresso senza prenotazione quindi si consiglia di andare presto.

Cesare Corbelli