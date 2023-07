CASINA: Il Premio Gambarelli a Ubaldo Montruccoli per l'Opera sulla Pieve di Paullo - Scultura, Storia e Fede

A vincere la prima edizione del concorso dedicato allo studioso e scultore Pietro Gambarelli, è stato lo scrittore Ubaldo Montruccoli di Casina con l’opera "Pieve di Paullo tra storia e fede". Emozionato, Montruccoli (nella foto) ha ritirato la pergamena e l’assegno di 1500 euro. Le motivazioni che hanno orientato i giurati a scegliere la sua opera sono state "il linguaggio sicuro ed accessibile", una "profonda conoscenza del paese" e la sapiente unione e l’intreccio dei collegamenti "della storia locale con quella generale, sia civile che ecclesiastica". Un altro premio è stato attribuito dalla giuria alla scuola primaria di Paullo per il "Glossario del dialetto dei mestieri di una volta di Bergogno", una ricerca esemplare, originale e completa realizzata dagli studenti in collaborazione con le insegnanti e grazie al contributo ‘storico’ fornito da genitori e nonni. Alla sede scolastica della scuola primaria di Paullo è stato versato un bonifico di mille euro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico. Il vincitore di Crocicchio (borgo di Paullo di Casina) ha poi voluto ricordare l’amico Gambarelli, che aveva conosciuto alla dottrina nella chiesa di Paullo. "A Fritzlar, località tedesca gemellata con Casina, - ha sottolineato Montruccoli – è presente una delle sue sculture. Varie iniziative culturali fatte insieme".

s.b.