Casina, sbanda in moto e finisce in ospedale

Casina (Reggio Emilia), 21 agosto 2023 – Un motociclista di 19 anni, abitante a Moglia di Mantova, è rimasto seriamente ferito nella notte in un incidente stradale accaduto in località Bocco, a Casina, sull’Appennino reggiano. Mentre stava percorrendo l’ex Statale 63, poco dopo le tre, il centauro deve aver perso il controllo della sua moto, finendo per sbandare all’altezza della rotatoria situata a valle rispetto alla galleria. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce rossa e personale medico. Dopo le prime cure, il giovane mantovano è stato caricato in ambulanza e trasferito d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Inizialmente le sue condizioni erano sembrate piuttosto gravi, per fortuna con evidenti segni di miglioramento dopo le prime cure. Non risulta essere in pericolo di vita. Non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli nell’incidente. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Casina per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto.