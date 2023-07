Caso affidi Bibbiano, in aula sfila il dolore: "Così ci hanno tolto i nostri figli per anni"

Reggio Emilia, 3 luglio 2023 – Lunghi racconti, ma per un attimo salgono le lacrime agli occhi e non si riesce più a parlare. Sfila il dolore di genitori che si sono visti togliere i bambini per essere dati a coppie affidatarie, secondo la Procura con modalità pretestuose. In tribunale a Reggio Emilia, mamme e papà hanno iniziato ieri a raccontare le loro storie, finite al centro del processo sui presunti affidi illeciti. È il cosiddetto ‘sistema Bibbiano’, che da quattro anni è anche un caso che infiamma la politica: come di recente, dopo l’assoluzione in abbreviato, in Appello, dello psicologo Claudio Foti.

Da una parte, famiglie gravate da difficoltà e poi ancor più dilaniate dal distacco dai loro figli. Dall’altra, assistenti sociali, psicologi e altre figure – 17 imputati – le cui difese vogliono dimostrare come il loro agire fosse legittimato da particolari circostanze. Una donna 41enne ebbe uno dei suoi figli da una precedente relazione: "Ma il mio nuovo compagno mi fu vicino dalla sua nascita". Poi con lui, suo attuale marito, ha avuto altri due bambini. Fu la scuola, nel 2014, a segnalare comportamenti sessualizzati del primogenito, che fu seguito dal servizio di neuropsichiatria. Nel febbraio del 2016, i servizi sociali segnalarono "sospetti abusi" sul bambino, allora di 6 anni, con particolari, secondo l’accusa, non veritieri. Fu aperta un’inchiesta su madre e patrigno, poi archiviata. Lui rimase fuori casa due anni ed ebbe "zero contatti" col minore. "Per me fu un incubo – dice lei –. Dovetti gestire i bambini senza alcun supporto". L’allontanamento del minore è datato aprile 2016: "Io sapevo, e lo portai alla sede dei servizi. Gli dieci un bacio: lui mi salutò pensando che fossi fuori ad aspettarlo. Poi conoscenti mi riferirono di avere sentito le urla di un bambino che cercava la mamma. Negli incontri protetti, le prime volte diceva: ‘Voglio tornare a casa’. Poi appariva sempre più aggressivo e distaccato da me". Ammette "uno sgarro": il tribunale decise che il bambino e un fratellastro non potevamo vedersi, ma i servizi permisero loro di incontrarsi per fare sport. "Mio marito li portò in campeggio una settimana: abbiamo sbagliato, ma per il loro bene". Poi lui fu allontanato. Il bambino rientrò tre anni dopo, "nel luglio del 2019".

Per un momento viene vinta dalla commozione, così come un padre 45enne, di origine africana. La moglie, che aveva qualche problema di lucidità mentale, portò i due figli, maschio e femmina, alla guardia medica. Lì emerse che la piccola, 4 anni, avrebbe avuto un’irritazione alle parti intime. Arrivano carabinieri e ambulanza: lui ribadisce che la moglie non sta bene, "ma non vengo ascoltato". Madre e figlia salgono, la piccola abbraccia il padre: "Poi non l’ho più vista per quattro anni".

Il 28 aprile 2015 l’uomo viene chiamato in caserma e, in presenza della responsabile dei servizi sociali, gli dicono che sarà allontanato per sospetto abuso sessuale. Sarà affidato anche il maschietto. A casa sua viene cercata una crema usata sulle parti insieme della bambina: si dipinge la casa come inadeguata e con muffa, ma per l’uomo e la Procura non è vero. Il tribunale dei minori gli negò del tutto gli incontri: "Ho riabbracciato i miei figli solo il 31 gennaio 2019". L’avvocato difensore Rossella Ognibene ha depositato documenti sulla presenza di muffa certificata da un sopralluogo Ausl nella precedente casa dell’uomo. "Come mi aspettavo, il dibattimento sta smontando una per una le accuse", dice l’avvocato Nicola Canestrini. Intanto il padre ha lasciato queste terre: si è trasferito in Inghilterra e manda i soldi ai familiari rimasti qui, in attesta che possano raggiungerlo.