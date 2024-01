Caso affidi e abuso d’ufficio. Senza, Carletti sarebbe assolto

Pd contrario all’eliminazione dell’abuso d’ufficio, dichiara la segretaria nazionale Elly Schlein. Ma non tutti sono d’accordo, in particolare tra gli amministratori pubblici che nella loro azione quotidiana rischiano di incorrere nella fattispecie di reato che due giorni fa la commissione Giustizia del Senato ha deliberato di abrogare. Tra i primi a beneficiarne ci sarebbe il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, esponente del Pd, imputato nel processo "Angeli e demoni" sugli affidi di minori con l’accusa di aver assegnato il servizio di psicoterapia dei bambini senza appalto. Verrebbe assolto. A Carletti non sono mai stati contestati reati che riguardano i minori, nonostante dal 2019 l’immagine del suo arresto davanti al municipio sia diventata il simbolo del Caso Bibbiano. "No comment", ha detto rispetto alla decisione del Senato. Ma il suo silenzio è quello di un primo cittadino che ha sempre voluto difendersi nel processo: non solo ha evitato di ricorrere a riti alternativi (e la sua posizione si è alleggerita rispetto alle ipotesi di accusa iniziali), ma si è ricandidato, vincendo le amministrative di 5 anni fa con l’80% dei consensi. Resta aperto il tema politico, cioè di aver avvallato l’azione dei Servizi sociali e dei loro consulenti coordinati dallo psicoterapeuta torinese Claudio Foti, ma questo non ha impedito al Pd di difenderlo e riproporlo né ai bibbianesi di sceglierlo nuovamente. L’avvocato reggiano Giovanni Tarquini (tra l’altro difensore di Carletti) è rappresentante dell’Emilia-Romagna nell’Organismo congressuale forense (Ocf), che dialoga con Commissioni e Ministero. "Ho sempre caldeggiato l’abrogazione e ho contributo sul piano tecnico-giuridico a redigere documenti a sostegno del Ddl Nordio - spiega - La materia dei reati contro la pubblica amministrazione è caratterizzata da un elevato deficit di precisione che impone un intervento di rivisitazione globale. L’abuso d’ufficio, nonostante la riforma del 2020, è ancora vago" e questo ha determinato "il proliferare di procedimenti penali fondati sulla valutazione della attività discrezionale amministrativa. Non si è eliminata la ’paura della firma’ e la ’burocrazia difensiva’. È quindi necessaria la depenalizzazione con introduzione di sanzioni amministrative e anche disciplinari, compresa la nullità del procedimento amministrativo".