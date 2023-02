Caso affidi, è già scontro totale Paci: "Riferimenti offensivi al pm"

di Alessandra Codeluppi Diventa rovente il clima nel processo scaturito dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza, che conta 17 imputati e si incentra sull’operato degli assistenti sociali di Bibbiano e di altri professionisti. Nell’udienza di ieri il procuratore capo Calogero Gaetano Paci è sceso in campo per difendere l’operato del pm titolare dell’inchiesta Valentina Salvi. Ha accusato di scorrettezza gli avvocati difensori dei principali imputati. E ha ‘rimproverato’ anche il presidente del collegio dei giudici Sarah Iusto. Paci ha innanzitutto puntato il dito contro i legali "per aver messo ingiustamente in discussione la credibilità e la legittimità dell’operato della collega Salvi". Come? "Attraverso articoli di stampa in cui si è spostato il sacro recinto del processo verso una funzione mediatica. È facile dire che il pm sbaglia sempre, davanti al giornalista che apre il registratore e poi scrive una fatwa verso il pm...". Lo scontro nasce dal recente inasprimento operato dal pm sul reato di falso ideologico per le relazioni degli assistenti sociali: in gennaio, infatti, ha aggiunto la circostanza aggravante. Anche l’avvocato di parte civile della Regione aveva chiesto di inserirla. Ma gli avvocati dei principali imputati - l’ex responsabile dei servizi sociali in Val d’Enza...